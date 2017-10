Galaxy Note 8 chega com 5 ferramentas que o iPhone X fica devendo

08:14 · 14.10.2017 / atualizado às 09:31

O leitor de íris funciona à noite e até mesmo se a pessoa estiver de óculos de grau graças ao uso de infravermelho ( Imagem: divulgação )

Enquanto o iPhone X ainda não tem data de lançamento no paíx, o Galaxy Note 8 chega ao consumidor brasileiro em 21 de outubro. O último lançamento da Samsung vem bater de frente com a versão de 10 anos do smartphone da Apple, numa briga de especificações técnicas e novas tecnologias. Entretanto, o aparelho da sul-coreana traz algumas coisas que o aparelho da maçã fica devendo.

1. Leitor de íris - apesar de ter inovado com o leitor biométrico em 2013, a Apple abandonou a tecnologia em favor do novíssimo Face ID, que vai usar um algorítimo matemático do modelo do rosto do usuário para fazer o desbloqueio do celular e autenticar compras no Apple Pay. O Note 8, além de manter a biometria com a digital, traz uma novidade: o leitor de íris, que reconhece a impressão única dos olhos do usuário para autenticação rápida e funciona à noite e até mesmo se a pessoa estiver de óculos de grau graças ao uso de infravermelho.

2. Mais espaço - Algumas versões do iPhone foram extensamente criticadas com o pouco espaço em disco, como algumas versões do iPhone 5c que, em pleno 2013, tinham apenas 8GB. Outra crítica forte é a falta de um slot de cartões de memória, ideal para expandir o espaço em disco de aparelhos com pouco espaço de fábrica ou para quem de fato precisa de muita memória física. Nesse ponto, a Samsung também leva a melhor com uma entrada para cartões microSD de até 256 GB em seu novo aparelho.

3. Pagamentos com o celular - enquanto os usuários do iPhone aguardam, sem muitas esperanças, pelo Apple Pay, a Samsung trouxe sua tecnologia de pagamentos por aproximação em junho de 2016. Com o Samsung Pay, é possível cadastrar o cartão de um banco parceiro e realizar pagamentos apenas aproximando o smartphone do terminal de pagamento.

4. Dois WhatsApps - esde que o primeiro iPhone foi lançado em 2007, a Apple nunca demonstrou intenção de botar a tecnologia de dois chips em seu smartphone. Nesse caso, ponto para a Samsung que usa a tecnologia Duos em praticamente todos os seus aparelhos. Com ela, o usuário pode usar duas operadoras ao mesmo tempo, funcionalidade excelente para quem tem um chip pessoal e um de trabalho, por exemplo. Agora, a sul-coreana traz o Dual Messenger, recurso que possibilita rodar duas instâncias do WhatsApp e do Facebook Messenger, entre outros aplicativos de chat.

5. Mais tempo na piscina - o Note 8 vem com a certificação IP68, que garante uma proteção contra água em um mergulho de até 1,5m de profundidade por até 30 minutos. O iPhone X, assim com a família 7 e 8, usam a versão anterior, IP67, que protege da pressão da água por até 1m apenas.

O modelo da Samsung tem preços de R$ 4.399 (64 GB) e R$ 4.799 (128 GB), enquanto o iPhone X custa a partir de US$ 999 nos EUA (cerca de R$ 3.200 em conversão direta, sem impostos), mas não teve preço ou data de lançamento no Brasil anunciados.