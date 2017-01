Fox Film do Brasil lança jogo interativo no Twitter para divulgar estreia de Assassin's Creed

07:19 · 11.01.2017

Em uma ação inédita na América Latina, a Fox Film do Brasil e o Twitter criaram um jogo interativo para divulgar a estreia do filme “Assassin's Creed” nos cinemas brasileiros na quinta-feira (12). Para participar, basta acessar o perfil @FoxFilmdoBrasil no Twitter.

A diversão começa com um Tweet do perfil @FoxFilmdoBrasil convidando o usuário a comandar a jornada do principal personagem do filme, Callum Lynch, com a possibilidade de optar por investigar o presente ou explorar o passado. Depois de escolher, o usuário recebe um Tweet de resposta com um vídeo. Ao final do primeiro vídeo, é possível decidir novamente qual o próximo passo a ser tomado pelo personagem.

A dinâmica prossegue e, de acordo com as decisões tomadas a cada etapa, o personagem poderá ser ou não capturado. O usuário que participar do game até o final receberá uma notificação via Twitter na quinta (12) lembrando sobre a estréia do filme.

“A cada nova parceria de negócio, a equipe do Twitter procura entender qual a melhor forma de a marca transmitir suas mensagens aos consumidores. Neste caso, graças à flexibilidade de nossa plataforma, conseguimos levar as pessoas para dentro do universo de Assassin's Creed, em uma ação com um game interativo, que é um formato inédito na América Latina”, afirma Thales Moura, coordenador de vendas para entretenimento do Twitter Brasil.

Assassin’s Creed

Por meio de uma tecnologia revolucionária que destrava suas memórias genéticas, Callum Lynch (Michael Fassbender) experimenta as aventuras de seu ancestral, Aguilar, na Espanha do século XV. Callum descobre que é descendente de uma misteriosa sociedade secreta, os Assassinos, e acumula conhecimentos e habilidades incríveis para enfrentar a organização opressiva e poderosa dos Templários nos dias de hoje. Sob direção de Justin Kurzel (“Os Crimes de Snowtown” e “Macbeth: Ambição e Guerra”), o longa é distribuído pela Fox Film do Brasil e estreia dia 12 de janeiro.