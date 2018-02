Fotos e possíveis preços dos novos Samsung Galaxy S9 e S9+ vazam na web

13:58 · 23.02.2018

Nas vésperas de ser lançado no Mobile World Congress (Congresso Mundial Móvel em português), neste domingo (25), fotos e possíveis preços dos Samsung Galaxy S9 e S9+ vazaram na internet durante a semana. O novíssimo smartphone da gigante sul-coreana deve chegar em três cores (preto, roxo e cinza) e custando entre €841 e €997 na Europa.

Evan Blass, repórter de tecnologia conhecido por vazar informações do mundo digital em seu Twitter, postou as fotos do próximo carro-chefe mobile da Samsung na última segunda-feira (19), mostrando que o aparelho estará disponível em três cores: preto, roxo e cinza. Sobre os preços, Blass tuitou que a versão menor (S9) vai custar €841, euquanto o irmão mais velho deve chegar por €997 nos países que usam euro como moeda oficial. Em comparação com o iPhone X, o modelo mais barato (64GB) custa no mercado europeu entre €1.149 e €1.189, dependendo do país. Os preços não incluem os impostos dos países europeus, que giram em torno de 20% do valor do aparelho, deixando os lançamentos ainda mais caros.

Ainda na linha dos preços, o Techradar afirmou que teve a informação da uma fonte segura dentro da indústria de smartphones que, no Reino Unido, os aparelhos vão custar £739 e £829, respectivamente para o S9 e o S9+. Segundo os preços nos anos anteriores, o site ainda afirmou que o telefone deve chegar com preços entre US$ 800 e US$ 875 quando for lançado nos Estados Unidos.

O aparelho vai ser apresentado oficialmente neste domingo e as maiores expectativas são as novas câmeras do aparelho, que devem oferecer ao usuário a possibilidade de mudar a abertura da câmera, indo de ƒ/1.5 para ƒ/2.4, dependendo do tipo de foto que o usuário quiser fazer. Ainda existem boatos sobre um modo "super" câmera lenta, que pode chegar aos 960qps, quatro vezes mais lento do que o modo Slow Motion do iPhone X, que consegue chegar "apenas" à 240qps.

No processador, o mercado europeu deve receber o modelo com o novíssimo Exynos 9810, enquanto o norte-americano provavelmente fique com o Snapdragon 845. Ainda existem rumores de uma espécie de "emojis 3D", criação da Samsung para bater de frente com os Animojis do iPhone X. Autofalantes estéreos finalmente devem chegar aos telefones da sul-coreana, tecnologia que existe nos iPhones desde o final de 2016, quando a empresa lançou os iPhones 7 e 7 Plus. O aparelho deve começar a ser enviado para os usuários e lojas a partir de 8 de março.Ainda não existem previsões para os aparelhos chegarem no Brasil. A seguir, as especificações vazadas na internet:

Galaxy S9

Tela: 5.8’’ QHD+ Super AMOLED (570 PPI)

Chipset: Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845) nos EUA e Samsung Exynos 9810 no resto do mundo

RAM: 4 ou 6 GB

Armazenamento: 64GB ou 128GB com espaço para micro SD de até 256 GB

Conectividade: Bluetooth LE, NFC, USB-C, 4G LTE Cat 18

Câmera traseira: 12MP (f/2.4, 52mm, 1/3.6, 1 µm, AF), estabilização óptica, PDAF, zoom óptico de 2x, flash LED

Câmera frontal: 8 MP (f/1.7, 25mm, 1/3.6, 1.22 µm), foco automático, 1440p@30fps, “dual video call”, Auto HDR

Sensores: leitor de íris, “sensor 3D”, leitor de digitais traseiro, acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola, barômetro, leitor de batimentos cardíacos, SpO2

Bateria: 3.100 mAh, USB-C, Quick Charge 2.0, carregamento wireless Qi

Recursos adicionais: Samsung DeX, ANT+, Bixby, som estéreo AKG

O Galaxy S9+ recebe as mesmas configurações com as seguintes diferenças:

Tela: 6,2’’ QHD+ Super AMOLED (529 PPI)

Segunda Câmera traseira: 12MP (f/2.4, 52mm, 1/3.6, 1 µm, DualPixel, AF)

Bateria: 3.600 mAh