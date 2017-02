Foto vazada do suposto LG G6 mostra detalhes do smartphone

15:00 · 05.02.2017

O site Business Insider vazou uma foto do suposto LG G6, que deve ser apresentado oficialmente ao público durante o Mobile World Congress 2017, que acontece em Barcelona, na Espanha, de 27 de fevereiro a 2 de março.

O celular vai chegar ao mercado, de acordo com a imagem, com câmera dupla. Ainda não se sabe quais recursos estarão disponíveis nas câmera, como, por exemplo, melhoria de software disruptiva, como o "modo portrair" do iPhone.

Outra novidade é uma mudança no design. Assim como o iPhone 7 e o Galaxy S7, o LG G6 vai ter uma opção com o corpo na cor preto brilhante.