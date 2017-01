Fortaleza recebe evento de tecnologia da Lemonade

18:39 · 18.01.2017

O projeto Lemonade Experience chegou no dia 09 deste mês pela primeira vez em Fortaleza e ficará exposta no shopping do Rio Mar até 09 de fevereiro. A feira apresenta produtos tecnológicos que podem ser vivenciados pelo público por meio das estações de realidade virtual, robótica e drone terrestre. O espaço está funcionando das 10h às 22h de segunda a sábado e de 14h às 21h nos domingos, na praça de eventos, Piso L1. Os ingressos custam R$ 15,00 e podem ser adquiridos no local.

A feira é umas das formas do público saber um pouco mais sobre a organização brasileira. João André Goldfeder, gerente de projetos da Lemonade, comenta que o público cearense tem sido um dos melhores de todas as edições e que a feira tem atraído mais pessoas a cada dia. "Nós sempre esperamos um público pequeno quando a experiência é apresentada semanalmente em shoppings, mas até o momento a quantidade de pessoas que estão vindo se divertir está sendo surpreendente" .

Carlos Eugênio Coelho, profissional de tecnologia da informação, levou Davi, seu filho, para aprender um pouco mais sobre as estações tecnológicas. " Está sendo muito importante, pois estou inserindo meu filho no contexto tecnológico, fazendo que ele aprenda detalhadamente sobre o assunto, não se tornando um analfabeto digital", finaliza o personagem.

Estações

Em "Realidade Virtual", o participante utiliza um dispositivo de visão estereoscópica, ou seja, o óculos de realidade virtual “Rift”, que o transporta para a simulação de um mundo tridimensional em diferentes cenários, como Antártida e até em outro planeta com extraterrestres.

Na "Memory Game", o visitante encontra um jogo desenvolvido pela Lemonade que reproduz o comportamento do jogo "Genius", em que o jogador deve repetir a sequência de luzes tocando em potes com água, com acionamento através de condutividade elétrica.

Com o "Drone Terrestre", o público se transforma num piloto de um dispositivo que se parece com um carrinho de controle remoto, mas com mecanismos existentes em drones. Na estação do "Osmo Tangram", um jogo de interação entre peças físicas e um iPad, o público pode participar de dois modos da brincadeira, um em que o participante precisa juntar peças geométricas para formar a imagem que aparece no tablet e no outro, reúne letras para formar a palavra referente à imagem que o iPad mostra.

Já na parte robótica, na estação dos "Cubelets Robotics" e "Moss Robotics", os usuários podem brincar de construir robôs com conjuntos de cubos que possuem diferentes funcionalidades.