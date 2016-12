Fortaleza é eleita a 4° pior capital em conexões móveis e 11° em internet fixa

16:21 · 20.12.2016 / atualizado às 16:48

Nesta terça-feira (20), o site Minha Conexão, especialista na análise de velocidade e em fornecimento de informações sobre internet, divulgou o relatório trimestral de 2016, o último do ano. Nele, os responsáveis listam quais as melhores e piores áreas de conexão no Brasil. No ranking, Fortaleza fica na 11° colocação quando o assunto é banda larga fixa nas capitais com 12.9 Mbps (Megabits por segundo) e em 24° em internet móvel com 5.6 Mbps, ficando na frente apenas de São Luís (MA), Belém (PA) e Macapá (AP).

Houve mudanças significativas no ranking, Vitória (ES) ultrapassou São Paulo em velocidade de Dados Móveis, obtendo a média de 15,8 Mbps. A terra da garoa ainda continua sendo líder no Brasil quando o quesito é banda larga fixa com 24 Mbps, mas vê São Caetano do Sul, interior paulista ameaçar seu "título" com 22,3 Mbps.

A plataforma

Reconhecida pelos seus testes de velocidade, a Minha Conexão também fornece outras informações, como rankings dos dez provedores (encarregados pela circulação da internet) mais rápidos do Brasil ou da sua região e campos interativos para os usuários compararem os tipos de serviços oferecidos.

Ranking da banda larga fixa por capital

1° - São Paulo - SP: 24Mbps

2° - Curitiba - PR: 18.8Mbps

3° - Porto Alegre - RS: 15.6Mbps

4° - Belo Horizonte - MG: 15.5Mbps

5° - Natal - RN: 15.5Mbps

6° - Rio De Janeiro - RJ: 15.2Mbps

7° - Florianópolis - SC: 13.7Mbps

8° - Vitória - ES: 13.2Mbps

9° - Brasília - DF: 12.9Mbps

10° - Goiânia - GO: 12.9Mbps

11° - Fortaleza - CE: 12.3Mbps

12° - Aracajú - SE: 12.2Mbps

13° - Salvador - BA: 12.2Mbps

14° - Maceió - AL: 11.6Mbps

15° - Recife - PE: 11.5Mbps

16° - João Pessoa - PB: 10.8Mbps

17° - Belém - PA: 10.7Mbps

18° - Campo Grande - MS: 10.5Mbps

19° - Manaus - AM: 9.7Mbps

20° - Cuiabá - MT: 8.9Mbps

21° - São Luís Do Maranhão - MA: 6.4Mbps

22° - Palmas - TO: 5.7Mbps

23° - Macapá - AP: 4.9Mbps

24° - Teresina - PI: 4.6Mbps

25° - Porto Velho - RO: 4.4Mbps

26° - Rio Branco - AC: 4.3Mbps

27° - Boa Vista - RR: 3.4Mbps

Ranking da banda larga fixa por operadora

1° - Copel: 26.4Mbps

2° - Live Tim: 23.8Mbps

3° - Net Virtua: 18.8Mbps

4° - Gvt: 15.6Mbps

5° - Vivo: 12.5Mbps

6° - Ctbc: 10.2Mbps

7° - Claro: 6.8Mbps

8° - Mastercabo: 5.9Mbps

9° - Velox: 5.7Mbps

10° - Sky: 2.6Mbps

Ranking da banda larga móvel por capital

1° - Vitória - ES: 15.8Mbps

2° - São Paulo - SP: 12Mbps

3° - Belo Horizonte - MG: 11Mbps

4° - Rio De Janeiro - RJ: 10.8Mbps

5° - Curitiba - PR: 10.3Mbps

6° - Florianópolis - SC: 10Mbps

7° - Campo Grande - MS: 9.4Mbps

8° - Goiânia - GO: 9Mbps

9° - Natal - RN: 8.3Mbps

10° - Porto Alegre - RS: 8.3Mbps

11° - Brasília - DF: 8.1Mbps

12° - Aracajú - SE: 7.6Mbps

13° - Recife - PE: 7.5Mbps

14° - Salvador - BA: 7.5Mbps

15° - Teresina - PI: 6.9Mbps

16° - Rio Branco - AC: 6.8Mbps

17° - Maceió - AL: 6.6Mbps

18° - João Pessoa - PB: 6.5Mbps

19° - Porto Velho - RO: 6.2Mbps

20° - Boa Vista - RR: 6Mbps

21° - Manaus - AM: 6Mbps

22° - Cuiabá - MT: 5.8Mbps

23° - Palmas - TO: 5.8Mbps

24° - Fortaleza - CE: 5.6Mbps

25° - São Luís Do Maranhão - MA: 5.5Mbps

26° - Belém - PA: 5.2Mbps

27° - Macapá - AP: 5.2Mbps

Ranking da banda larga móvel por operadora

1° - Vivo: 10.6 Mbps

2° - Claro: 9.8 Mbps

3° - Tim: 8.8 Mbps

4° - Oi: 8.5 Mbps

5° - Ctbc: 5.2 Mbps

6° - Nextel: 4.8 Mbps