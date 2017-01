Firefox Focus já está disponível em 27 idiomas, incluindo português

13:00 · 26.01.2017 / atualizado às 14:45

A Mozilla anunciou nesta quinta-feira (26) que o Firefox Focus, seu navegador de privacidade, já está disponível para iOS em 27 idiomas para bilhões de usuários em todo o mundo, incluindo português do Brasil. A nova versão faz parte do projeto da empresa de fornecer aos usuários mais controle sobre sua experiência na internet, pois com este aplicativo eles podem navegar com privacidade, apagando seu histórico com um único toque, sem deixar vestígios, bem como manter suas ideias e atividades online confidenciais.

A empresa ainda afirma, em nota, que continuará trabalhando com a comunidade para adicionar novos idiomas para o app, experiência similar com a do Firefox para iOS, Windows e Mac, além de adicionar novas ferramentas para atender as demandas da comunidade.