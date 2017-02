Fire Emblem Heroes já está disponível para download

09:00 · 04.02.2017

Apesar de ter sido anunciado há pouco tempo pela Nintendo, o jogo Fire Emblem Heroes chegou oficialmente aos celulares com sistemas Android e iOS nesta quinta-feira (dia 2). Enquanto o público japonês e australiano aproveitou o game durante boa parte do dia, os brasileiros tiverem que esperar até às 20h (no horário de Brasília) para conferir a novidade.

O jogo reúne diversos personagens clássicos da série e conta com um sistema de missões e recompensas diárias para os mais dedicados.

Assim como o Super Mario Run, o Fire Emblem Heroes exige que o jogador esteja conectado na internet.