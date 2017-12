Fim da neutralidade da rede nos EUA gera discussões no Brasil

18:24 · 15.12.2017

A neutralidade na internet garante que não haja gerenciamento do tráfego online ( FOTO: Reprodução )

Com o fim da neutralidade da rede nos Estados Unidos, determinada nesta quinta-feira (15), abre-se novamente o debate sobre a questão no Brasil, que teve sua regulamentação com o Marco Civil da Internet em 2014. Para os especialistas, a decisão americana tende a gerar discussões no mundo inteiro.

O advogado e especialista em Direito e Internet, Ademir Pereira Junior, afirma que a decisão vai mudar de forma negativa o fluxo de inovação da internet nos EUA e, como consequência, vai afetar as inovações em todo o mundo.

No Brasil, já há uma pressão das empresas de telecomunicação para que o Marco Civil da Internet seja modificado, sofrendo algumas restrições. “Essa mudança de tendência nos EUA pode modificar o modo como o Brasil faz a sua regulação, pode influenciar o que a Anatel vai fazer em termos de análise e regulação, pode mudar a aplicação na prática por tribunais e pode mudar o modo como as empresas enxergam, trazendo as práticas de fora para cá”, afirma Ademir, que estudou temas sobre neutralidade de rede na Stanford University.

A neutralidade na internet garante que não haja gerenciamento do tráfego online. Ou seja, as operadoras não poderiam, por exemplo, destinar mais velocidade apenas para determinados conteúdos. Para os apoiadores da internet livre, o fim da neutralidade significa que as operadoras podem passar a cobrar mais por determinados serviços, como afirma o coordenador do Instituto de Direito Público de São Paulo (IDP-SP), Alexandre Zavaglia Coelho.

"A maior preocupação é garantir a livre iniciativa, que democratizou a oferta de bem e serviços na internet, assim como a liberdade de expressão, pois sem a neutralidade na rede é possível privilegiar determinado conteúdo ou fornecedor de acordo com o valor do plano, o que pode gerar distorções na igualdade de condições em função do poder econômico", ressalta o coordenador do IDP.

Proteção

Já a advogada Flávia Lefèvre, conselheira da Proteste e representante do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), reforça que a legislação brasileira, por meio do Marco Civil da Internet, principalmente, protege o consumidor brasileiro de uma tentativa de quebra da neutralidade da rede.

Ela explica que a legislação dos EUA é diferente, o que permitiu a alteração por parte da Comissão Federal das Comunicações dos Estados Unidos (FCC, na sigla em inglês). No Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) não tem o mesmo poder, cabendo apenas ao Congresso interferir.

“No País, a legislação expressa que serviços de telecomunicações não se confundem com Serviços de Valor Adicionado. Além disso, o Marco Civil indica a preservação e garantia da neutralidade de rede estabelecendo prioridades somente em casos de emergência como catástrofes. Portanto, nossa situação é bem diferente”, comenta a especialista.

Apesar de o usuário brasileiro ser protegido por lei, Lefèvre afirma que as operadoras de telecomunicação continuam buscando caminhos para interferir na neutralidade da rede. “As operadoras não pararam de tentar um caminho, desde o dia que o Marco foi aprovado, elas vêm brigando para reduzir a interpretação dos direitos em relação à neutralidade da rede”, diz.

A representante do Comitê Gestor da Internet no Brasil lembra ainda que grandes empresas reforçam o coro contra a situação imposta nos Estados Unidos. Netflix e Google, por exemplo, tentam garantir os direitos do usuário dos serviços de internet.

Se um dia o fim da neutralidade atingisse o Brasil, Flávia explica que a internet poderia virar uma TV a cabo com pacotes à disposição para escolha do cliente, tirando assim o acesso livre.