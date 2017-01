Filme sobre a história de Uncharted será desenvolvido em breve

14:27 · 09.01.2017

Nathan "Nate" Drake é o protagonista do jogo ( Foto: Reprodução )

Entrando em 2007 no mundo dos games com o título de Uncharted: Drake's Fortune para PlayStation 3, o jogo desenvolvido por Naughty Dog e publicado pela Sony Computer Entertainment, completa uma década este ano (2017). Um dos presentes pelas comemorações foi anunciado hoje (09), os responsáveis pelo título revelaram que a história de Uncharted será tema para um filme produzido por Shawn Levy, por trás da série "Stranger Things".

O roteiro foi finalizado na última semana e foi apresentado pelo escritor Joe Carnahan em seu perfil do Instagram. Apesar da publicação, apenas o esboço do filme está finalizado, as etapas de pré-produção, filmagem e pós-produção começarão a ser iniciados em breve.

Mesmo com a história avançada, ainda não se sabem quem serão os atores que trabalharão no filme.