Ferramenta que permite que os usuários denunciem notícias falsas começa a ser implementada

11:52 · 16.01.2017

O Facebook anunciou no mês passado uma ferramenta que permite que os usuários denuciem notícias falsas que são divulgadas na rede social. Os Estados Unidos foi o primeiro país a receber a novidade. A empresa agora se prepara para implementar o recurso na Alemanha.

A funcionalidade deve ser expandida para os demais países em breve. A plataforma da rede social na Alemanha está sendo atualizada ao longo das primeiras semanas do mês de janeiro.

O ministro da Justiça alemão, Heiko Maas, pediu repetidamente ao Facebook que respeitasse as leis contra a difamação na Alemanha, que são mais rigorosas do que as dos Estados Unidos. Outras figuras políticas se mostram preocupadas que informações falsas possam influenciar as eleições parlamentares de setembro.

Ao serem denunciadas pelos usuários, as notícias passarão por uma equipe de checagem. Se forem realmente consideradas falsas, as publiacações não receberão destaque dos algoritmos da rede.