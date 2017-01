Ferramenta do Twitter fará cobertura especial do Big Brother Brasil

13:19 · 23.01.2017

Tiago Leifert estreia na apresentação do BBB 17 ( Foto: Paulo Belote )

As novidades da 17ª edição do Big Brother Brasil, que estreia nesta segunda-feira (23), poderão ser acompanhadas em tempo real ao longo de seus três meses de duração por meio do Moments, ferramenta de curadoria do Twitter que busca os melhores Tweets e assuntos mais relevantes na plataforma todos os dias.

A cobertura especial do Moments Brasil começou quando os nomes dos participantes foram divulgados, na última quarta-feira (18), e será feita até o fim do programa.

O reality show será o primeiro evento do mundo a ter curadoria em tempo real por três meses. Até então, a cobertura mais longa do Moments tinha sido a da eleição presidencial americana, feita pela equipe dos Estados Unidos, cuja duração foi de dois meses. Outros acontecimentos em que os usuários do Twitter receberam atualizações em tempo real através do Moments foram, por exemplo, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o impeachment de Dilma Rousseff e o ataque terrorista em Nice, na França.

Os usuários que seguirem o BBB17 no Moments irão receber Tweets sobre tudo o que acontece no programa diretamente em suas timelines. Serão selecionados vídeos, notícias, fotos, gifs e memes do reality.

Além disso, o Moments também contará com uma página especial com todos os conteúdos sobre o programa. "A última edição do reality show foi o primeiro evento do país a ter uma página especial no Moments e a experiência deu tão certo que em 2017 teremos uma novidade: além dos Moments produzidos por nosso time de jornalistas e parceiros, também iremos destacar os conteúdos criados pelos próprios usuários do Twitter”, afirma Leandro Mota, coordenador do Moments Brasil.

No ano passado, a hashtag #BBB16 ficou entre as 10 hashtags de programas de TV mais mencionadas no Twitter no mundo.