Fase de grupos do torneio de Counter Strike começa hoje (30) no Rio de Janeiro

14:48 · 30.01.2017

Counter Strike é um jogo online onde os adversários duelam em um campo de guerra ( Foto: Reprodução )

A Brasil Game Cup (BGC), competição de esportes eletrônicos que acontecerá de 07 a 09 de abril no Centro de Convenções Sul América, no Rio de Janeiro, realizará às 19h desta segunda-feira (30), a primeira rodada da fase de grupos do torneio de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO). Após disputas em um torneio organizado pela Gamers Club nos dias 21 e 22 de janeiro, oito equipes se classificaram e seguem na competição pelas duas vagas da grande final, que acontecerá no palco da BGC. Os grupos participantes são Merciless Gaming, Black Dragons e-Sports, Team One eSports, ProGaming e-Sports, BadBeat, Ilha da Macacada, Teammate, Highway.

Os ingressos para o Brasil Game Cup Rio podem ser adquiridos através do site. Além das disputas, os interessados podem conferir outras atrações como o Meet & Greet, Cosplay Zone, Arena Free Play e Evolução do videogame. A meia-entrada individual para um dia do evento custa R$ 49, enquanto o pacote para os três dias sai por R$ 98.

Partidas

Na primeira rodada da fase de grupos, a ProGaming e-Sports enfrenta a Teammate; a Team One eSports joga contra a Merciless Gaming e a Ilha da Macacada disputa com a BadBeat. As demais partidas acontecerão nos dias 06, 13 e 20 de fevereiro, também a partir das 19h, e todos os jogos serão transmitidos nos canais oficiais da BGC no Twitch e YouTube.