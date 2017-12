Fallout 4 já está disponível em Realidade Virtual

07:02 · 13.12.2017

A Bethesda anunciou, nesta terça-feira (12), que aventura pós-apocalíptica Fallout 4 já está disponível mundialmente em realidade virtual para HTC VIVE no Steam. A versão VR é um verdadeiro mundo aberto que oferece uma grande quantidade de conteúdo em VR para os jogadores, incluindo o jogo completo com novos sistemas de combate, construção e crafting, totalmente repensados para a realidade virtual.

Como o único sobrevivente da Vault 111, o jogador entra em um mundo destruído por uma guerra nuclear. Os sobreviventes precisam reconstruir a Wasteland e determinar qual será o destino de seus residentes. Durante o desenrolar dos fatos, os jogadores podem interagir com centenas de locais, personagens e quests, tudo enquanto coleta, melhora e constrói milhares de itens no sistema de crafting do jogo. Além disso, um novo motor de gráficos e luzes dá uma nova vida ao jogo, onde todos os locais estão repletos de detalhes dinâmicos.

Para funcionar, o jogo, que só funciona nas versões de 64 bits dos Windows 7, 8.1 ou 10, precisa pelo menos de 30 GB de espaço livre para ser instalado e para rodar pede um processador Intel Core i5-4590 ou AMD FX 8350, 8 GB de memória RAM e uma placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 1070 ou AMD RX Vega 56. A configuração recomendada sugere o dobro de memória RAM (16GB), processadores Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 5 1600X e as placas de vídeo Nvidia GeForce GTX 1080 / AMD RX Vega 64.

Gratuito

Enquanto Fallout 4 anima donos de HTCs VIVE mundialmente, o teste gratuito de The Evil Within 2 continua aberto. Lançado mundialmente em outubro de 2017 para Xbox One, PlayStation 4 e PC, a versão trial oferece sem nenhum custo acesso às primeiras fases do jogo de forma completa, sem limitações. A restrição aparece somente quando o jogador atinge o final da demonstração, momento em que ele pode adquirir o jogo completo caso deseje continuar. O progresso feito durante a demonstração, incluindo itens e status de personagem, é levado para a versão completa.

Em The Evil Within 2, os jogadores voltarão ao papel do detetive policial Sebastian Castellanos, que precisa retornar ao pesadelo do mundo de STEM em uma busca desesperada para salvar sua filha, Lily. Durante a jornada, Sebastian precisa enfrentar criaturas perversas e vilões sádicos, como Stefano Valentini e Padre Theodore, enquanto desbrava uma atmosfera de puro terror, intensificada por uma iluminação de ponta e uma misteriosa trilha sonora. Em uma última tentativa de redenção, a única saída é entrar.