Falha de segurança em conexão USB do Android é corrigida pelo Google

16:53 · 11.01.2017

O Google disponibilizou nesta semana uma atualização que melhora a segurança na entrada de USB dos dispositivos com sistema operacional Android. Anteriormente, celulares da linha Nexus, mais especificamente o Nexus 6P, apresentava falhas que permitiam que hackers pudessem espionar e rastrear suas vítimas por meio de telefonemas.

Os smartphones começavam a apresentar problemas depois que usuários o conectavam em computadores infectados com vírus ou com carregadores que não fossem o original, de acordo com pesquisadores de segurança da IBM.

Após os descuidos, os criminosos tinham liberdade para ativar o desenvolvedor do Android, permitindo que eles alterassem várias funções do sistema. Com isso, os hackers conservavam uma conexão no celular sem que os usuários soubessem, sabendo todos os registros de chamadas e dados de GPS.