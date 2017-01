Facebook traz novidades para celebrar o Ano-Novo

15:48 · 31.12.2016 / atualizado às 16:35

Novidades no Facebook

Na véspera do Ano Novo, o Facebook calcula que seus usuários publiquem 70% mais vezes mensagens para seus entes queridos do que em outras épocas do ano. Em 2015, 182 milhões de pessoas postaram "Feliz Ano Novo" na espera pelo Réveillon, publicando 370 milhões de fotos e vídeos. Ao todo, o conteúdo gerou três bilhões de interações (somando comentários, compartilhamentos e curtidas).

Pensando nisso e aproveitando esse "filão", a rede social traz novidades. Entre 31 de dezembro e 1º de janeiro, sempre que as pessoas publicarem, comentarem ou tocarem em uma frase relacionada ao "Ano Novo" no Facebook, será possível ver uma animação com explosão de fogos de artifício em todo o Feed de Notícias.

Outra novidade é que vai ser possível usar máscaras criadas especialmente para comemorar o ano novo pelo Facebook Live e Facebook Messenger. O recurso lembra as Lenses do Snapchat — que também ganham sua versão comemorativa.

E, por fim, o Facebook vai oferecer uma mensagem especial no topo do Feede de Notícias que poderá ser compartilhada com seus amigos e saudar o ano que está chegando. De acordo com a rede social, tudo começa a funcionar no desktop e no aplicativo para Android e iOS (iPhone) já no primeiro minuto do dia 31. E aí, você já notou a novidade?