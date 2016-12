Facebook permitirá transmissão de áudio ao vivo

09:33 · 22.12.2016

O Facebook anunciou nesta semana que oferecerá a possibilidade de transmitir áudio ao vivo. A novidade permitirá que os usuários da rede social criem, por exemplo, suas próprias rádios ou transmitam podcast direto da plataforma.

A empresa começará uma série de testes com parceiros como o BBC World Service e a rádio britânica LBC. No entanto, a novidade só chega para os usuários de Android e iOS a partir do início de 2017.

De acordo com a rede social, os usuários já usavam "técnicas especiais" para transmitir somente áudios ao vivo. A plataforma ainda levou em conta a conectividade. Segundo o anúncio, o formato de áudio ao vivo seria mais adequado para transmissões feitas a partir de regiões com pouca receptividade de internet.

A nova ferramenta deverá funcionar da mesma maneira que a transmissão de vídeo ao vivo. A partir da aba para criar um novo post, será possível selecionar a opção "Live Audio". Os amigos ou seguidores da página ou perfil receberão notificações para acessar o podcast ou rádio.