Facebook oferecerá serviço de paquera

17:12 · 01.05.2018 / atualizado às 17:27 por AFP/Redação Diário do Nordeste

O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou nesta terça-feira (1º) que a maior rede social do mundo incluirá em breve um novo serviço de paquera. A novidade foi revelada durante a F8, conferência anual de desenvolvedores da plataforma.

"Isso será para a construção de relacionamentos reais e de longo prazo, e não apenas conexões", disse Zuckerberg.

No blog da rede social, é possível saber outros detalhes: "As pessoas já usam o Facebook para conhecer pessoas e queremos melhorar essa experiência. As pessoas poderão criar um perfil de namoro separado do perfil do Facebook – e as possíveis correspondências serão recomendadas com base nas preferências de namoro, interesses semelhantes e amigos comuns".

"As pessoas terão a opção de descobrir outras pessoas com interesses semelhantes por meio de seus Grupos ou Eventos. No entanto, o que as pessoas fazem dentro do recurso de namoro não será mostrado para seus amigos. Compartilharemos mais informações quando os testes começarem ainda este ano", diz ainda a publicação no blog.

A ação de um dos principais sites de encontros nos Estados Unidos, o Match, caiu quase 20% em Wall Street, pouco depois do anúncio.

Outras inovações

Entre as outras inovações anunciadas hoje pela rede social, está a possibilidade de que os usuários apaguem seu histórico de navegação.

"Esta característica lhes permitirá ver os sites e os aplicativos que nos enviam informação quando são utilizados, eliminar essa informação da sua conta e desabilitar nossa capacidade para armazená-la no futuro", disse o CEO.

"Se apagarem seu histórico, ou usarem a nova configuração, eliminaremos as informações de identificação para que o histórico dos sites e os aplicativos que usaram não sejam associados à sua conta", acrescentou.

"Continuaremos fornecendo aplicativos e sites com análise agregada. Por exemplo: podemos criar informes quando recebermos essa informação para que possamos dizer aos desenvolvedores se seus aplicativos são mais populares entre homens, ou mulheres, de uma certa faixa etária".

Essa nova função pretende responder às preocupações que surgiram depois do escândalo da Cambridge Analytica, a empresa de análise de dados que teve acesso à informação de milhões de usuários do Facebook para fins políticos.