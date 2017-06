Facebook Live mais acessível com opção de closed caption

07:25 · 07.06.2017

O Facebook está disponibilizando aos produtores de conteúdo a opção de incluir legendas ocultas (ou closed caption, sistema de transmissão de legendas para vídeos) no Facebook Live, ajudando as pessoas surdas e com deficiência auditiva a assistirem a vídeos ao vivo.

Agora, se suas configurações de legenda estiverem ativadas, você as verá automaticamente em transmissões ao vivo quando estiverem disponíveis. "Esse lançamento representa um marco em nossos esforços para tornar o conteúdo no Facebook acessível a mais pessoas", garante comunicado da empresa.