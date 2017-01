Facebook lança nova versão de site que ajuda a melhorar a privacidade de usuários

11:56 · 26.01.2017 / atualizado às 14:38

Nesta quinta-feira, 26, o Facebook apresentou a nova versão do site Privacy Basics. O objetivo da página, segundo a rede social, é fazer com que as pessoas encontrem mais facilmente as ferramentas que precisam para controlar suas informações no Facebook. "O Privacy Basics teve suas funcionalidades e tópicos principais aprimorados com base nas perguntas mais frequentes sobre privacidade e segurança. Tudo está organizado para que as informações sobre a proteção da sua privacidade sejam facilmente encontradas. O Privacy Basics te coloca no controle, com 32 guias interativos em 44 idiomas", informa o comunicado enviado para a imprensa.

Segundo o documento, as pessoas compartilham seus mais valiosos momentos no Facebook, e a empresa quer disponibilizar para elas dicas claras e ferramentas acessíveis sempre que precisarem. O Privacy Basics também traz instruções sobre como proteger a conta na plataforma, entender quem pode ver os posts e o que as pessoas enxergam na página delas. "Essa iniciativa é parte dos esforços do Facebook para garantir que você tenha todas as informações necessárias para compartilhar o que quiser apenas com quem quiser", garantem.

Ainda de acordo com o Facebook, eles estão promovendo essas melhorias como parte do Dia da Privacidade de Dados, celebrado em 28 de janeiro. "Atuamos em parceria com organizações de todo o mundo, como a National Cyber Security Alliance, a Electronic Frontier Foundation e o Center for Democracy and Technology, que estão trabalhando para aumentar a conscientização sobre como cuidar de suas informações online".

Além de visitar o Privacy Basics, o Facebook encoraja seus usuários também a se dedicar a:

- Fazer a Verificação de Privacidade. O Facebook garante que o usuário irá percorrer poucas etapas para garantir que as suas informações serão visualizadas apenas pelas pessoas que ele quiser. E o usuário pode revisar para quem você está postando, quais aplicativos está usando e a privacidade de informações importantes do seu Perfil.

- Escolha quem vê o que você posta. No Facebook, o usuário pode usar a seleção de audiência para definir quem ele quer que veja seus posts — somente seus amigos, qualquer um ou pessoas especificamente selecionadas por ele.

- Aumente a segurança da sua conta ativando as aprovações de login. O usuário receberá um código de segurança toda vez que acessar a sua conta no Facebook de um novo dispositivo.

"Nós esperamos que essas dicas e ferramentas sejam úteis para você. Continuaremos a ouvir o seu feedback para atualizar e aprimorar ainda mais os recursos de privacidade do Facebook", finaliza o e-mail enviado pela assessoria de imprensa brasileira do Facebook.