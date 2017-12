Facebook lança botão de mensagem para o WhatsApp em post patrocinado

14:49 · 13.12.2017 / atualizado às 07:22 · 14.12.2017

Opção Enviar mensagem pelo WhatsApp estará disponível globalmente, com exceção da Índia e União Europeia ( Foto: Reprodução )

A partir desta quarta-feira (13), as empresas poderão adicionar um botão “call-to-action” de comunicação direta com o WhatsApp quando patrocinarem posts de suas páginas no Facebook.

A novidade tem como objetivo facilitar a comunicação entre perfis de usuários e de pequenos e médios negócios. Pesquisa recente mostrou que 42% dos usuários do aplicativo de mensagens já se comunicavam com estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço.

As pessoas que visualizarem o anúncio em seu Feed de Notícias e clicarem no botão serão direcionadas para um chat do WhatsApp com uma mensagem padrão, que pode ser editada e enviada para a empresa. O recurso é similar ao botão Enviar Mensagem pelo Messenger, já presente em anúncios no Facebook.

“Muitas pessoas já usam o WhatsApp para se comunicar com pequenos negócios. É um jeito fácil e conveniente para manter contato. Adicionando um botão direto para o WhatsApp nos anúncios do Facebook, as empresas criam uma forma mais fácil para as pessoas conhecerem seus produtos, usarem seus serviços, ou marcar compromissos e consultas”, afirma a gerente de Marketing de Produto do Facebook, Pancham Gajjar.

Como fazer

Para fazer um anúncio com botão para o WhatsApp basta acessar a página de negócios no Facebook, escolher o post que quer patrocinar, clicar no botão 'Impulsionar' e, na opção 'Adicionar Botão' selecione Enviar mensagem pelo WhatsApp.

A opção Enviar mensagem pelo WhatsApp estará disponível globalmente, com exceção da Índia e União Europeia, para negócios que patrocinam posts de Páginas usando Android, iOS e no aplicativo Gerenciador de Páginas.