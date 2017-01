06:31 · 27.01.2017 / atualizado às 10:43

Facebook Stories funciona da mesma forma do Instagram Stories ( Foto: Divulgação )

O Facebook está testando o recurso "Stories", igual ao da rede social Instagram, desde quarta-feira (25). A novidade, que por enquanto funciona somente na Irlanda, está disponível para dispositivos com sistemas Android e iOS. Ainda não há previsão da chegada do recurso em solo brasileiro.

Assim como no Instagram Stories, a função Facebook Stories permite que os usuários da rede social enviem fotos e vídeos que desparecem depois de 24 horas. O conteúdo será visualizado somente na versão móvel e imita a principal função do Snapchat, que tem perdido cada vez mais usuários.

"Hoje, a maneira como as pessoas compartilham é diferente de cinco ou até dois anos atrás - é muito mais visual, com mais fotos e vídeos do que nunca. Queremos tornar essa experiência rápida e divertida para que as pessoas possam compartilhar fotos e vídeos criativos e expressivos com quem quiserem, sempre que quiserem. Nós estamos testando uma nova câmera e o novo recurso Direct na Irlanda desde o ano passado, e o Stories é outro exemplo de como estamos ajudando as pessoas a compartilhar da forma como elas querem", disse o porta-voz do Facebook em entrevista ao site Tech Tudo.