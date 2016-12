Facebook e Google dominam a lista dos melhores aplicativos do ano

10:48 · 29.12.2016

De acordo com um relatório da Nielsen, os apps do Facebook e Google dominaram a lista dos melhores aplicativos de 2016. Os demais serviços de ambas as empresas, também estão no top 10, como Instagram, Gmail, Youtube e Messenger.

O destaque ficou para a rede social de Mark Zuckerberg, que ficou em 1º lugar, com mais de 146 milhões de usuários médios únicos por mês e 14% de crescimento em relação a 2015.

Outro aplicativo que merece ser citado é o da Amazon, que teve um aumento de 43% em relação ao ano passado, o que mostra o crescimento nas compras online realizadas através de dispositivos móveis.