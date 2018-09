Facebook divulga 5 medidas de segurança para a rede social

13:52 · 18.09.2018

Para ajudar as pessoas a adotarem medidas que garantam a sua segurança ao utilizar a rede social, o Facebook reuniu dicas com as melhores práticas e os recursos disponíveis no aplicativo e no site.

Dentre elas, quando ativada, a autenticação de dois fatores adiciona uma camada extra de segurança a cada acesso no Facebook feito em um dispositivo diferente, como um telefone celular novo. Quando o usuário quiser realizar o login na rede social por meio de um celular ou computador que nunca usou, deverá fornecer um código de verificação que pode ser usado junto da senha para completar o processo de login. O processo se assemelha aos "tokens" de bancos.

Já a verificação de segurança permite reconhecer em quais dispositivos foram feitos logins e definir uma senha única. Os alertas de login, por sua vez, permitem criar notificações que ajudam a manter a conta mais segura. Quando alguém tentar se conectar usando sua conta, você poderá receber avisos pelo Facebook, Messenger ou e-mail.

A empresa recomenda que a senha tenha ao menos seis caracteres e uma combinação complexa que inclua números, letras e pontuações. Também é aconselhado misturar letras maiúsculas e minúsculas. A senha do Facebook deve ser diferente das outras senhas utilizadas para acessar outros serviços, como o e-mail ou a conta bancária.

Caso o usuário esqueça a senha do Facebook e não consiga redefini-la através do e-mail, é possível utilizar o recurso dos contatos de confiança, ou seja, 3 a 5 amigos para entrar em contato caso precise de ajuda para recuperar acesso à conta.

Além disso, amizades podem sempre ser desfeitas de forma simples. Basta ir ao Perfil de quem deseja encerrar o contato, tocar na guia ‘Amigos’ e selecionar ‘Desfazer amizade’. Para bloquear alguém, caso não deseje que a pessoa veja seu perfil, é só acessar a guia ‘Mais’, e clicar em ‘Configurações’ e ‘Bloqueando’, adicionando o nome ou o e-mail de quem quiser bloquear. Em ambos os casos, a outra parte não será notificada.