Facebook aposta em ferramenta contra disseminação de notícias falsas na rede social

14:01 · 06.04.2017

Adam Mosseri, vice-presidente do Feed de Notícias do Facebook, divulgou um artigo nesta quinta-feira (6) em que fala sobre a nova ferramenta da rede social contra desinformação. Ele ressalta que a empresa tem a responsabilidade de conter a disseminação de notícias falsas.

Para isso, explica que o Facebook tem se concentrado em três áreas chaves: acabar com os incentivos econômicos, já que a maioria das notícias falsas são disseminadas por motivação financeira; desenvolver novos produtos para reduzir a propagação de notícias falsas, aumentar a diversidade de informações e facilitar o processo de denúncias de notícias falsas; e ajudar as pessoas a tomar decisões conscientes quando se deparam com notícias falsas.

"Como parte de nossos esforços contínuos, trabalhamos com a First Draft, uma organização sem fins lucrativos que oferece orientação sobre como encontrar, verificar e publicar conteúdo verossímil no mundo online, em uma nova ferramenta informativa para ajudar as pessoas a identificar notícias falsas. Vamos apresentar essa ferramenta no topo do Feed de Notícias por alguns dias para todas as pessoas no Facebook em 14 países, entre eles Brasil, Argentina, Colômbia e México".

Quando o usuário da rede social clicar na ferramenta no topo de seu Feed, ele verá mais informações e recursos na Central de Ajuda do Facebook, com, por exemplo, dicas de como identificar notícias falsas checando a URL do site ou procurando por notícias sobre o mesmo assunto.

"As notícias falsas vão contra a nossa missão de conectar as pessoas com as histórias que são mais significativas para elas. Estamos trabalhando continuamente nessa área e sabemos que temos mais trabalho a fazer", finalizou Adam Mosseri.