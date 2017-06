Facebook anuncia série de atualizações no Check-in de Segurança

11:10 · 14.06.2017 / atualizado às 11:11

A ( Foto: Divulgação )

O Facebook anunciou nesta quarta-feira (14) uma série de atualizações no Check-in de Segurança (Safety Check).

Os principais pontos do anúncio da rede social incluem:

1) Estamos expandindo o Community Help, ferramenta que permite que as pessoas possam pedir e oferecer ajuda como comida e abrigo, para desktop e para todos os tipos de crises em que o Check-in de Segurança é ativado. Quando o Community Help foi lançado em fevereiro, ele estava disponível apenas para acidentes ou desastres naturais.

2) Também vamos permitir que as pessoas adicionem informação de contexto quando se marcarem seguras no Facebook, com uma nota pessoal. Além disso, estamos adicionando ao Check-in de Segurança uma descrição sobre a crise fornecida pela NC4, uma agência global de segurança.

3) Estamos disponibilizando nos Estados Unidos uma ferramenta de campanha de doações no Check-in de Segurança. As doações em tempos de crise são algo que vemos com frequência. Recentemente, mais de 22 mil pessoas doaram mais de US$450 mil através do Facebook para ajudar o One Manchester Love Fund, após os atentados em Manchester em maio.