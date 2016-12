Facebook anuncia conversa por vídeo em grupo com até 50 pessoas

08:59 · 20.12.2016 / atualizado às 14:35

O Facebook anunciou nesta segunda-feira (19) a chegada de chamadas de vídeo para conversas em grupo do Messenger. Com o a novidade, é possível conversar com até seis contatos ao mesmo tempo. Nesse caso, a tela do dispositivo se dividirá em seis partes iguais para acomodar as imagens simultâneas.

No entanto, também será possível que até 50 pessoas participem do bate-papo em grupo. Eles poderão escolher entre apenas ouvir e comentar por texto ou participar enviando áudios. Quando a chamada tiver mais de seis pessoas, será mostrada apenas a imagem de quem está falando naquele momento.

Para começar a usar o novo recurso, basta entrar em um grupo no Messenger ou criar um novo e apertar o botão de vídeo que aparecerá no canto superior direito da tela. As outras pessoas receberão uma notificação para se unir à conversa.

Filtros

Ainda durante as conversas, os internautas poderão usar filtros e máscaras semelhantes ao que já acontece no Snapchat. A novidade chega primeiro para os usuários de iOS.