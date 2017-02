Facebook anuncia aumento de lucros e usuários

08:53 · 02.02.2017 por AFP

O Facebook fechou 2016 com resultados melhores do que o esperado com um crescimento baseado em publicidade e no aumento da quantidade de usuários.

O lucro líquido dobrou, para US$ 3,6 bilhões no quarto trimestre de 2016, e o anual triplicou, a 10,2 bilhões de dólares.

O volume de negócios subiu 51%, a US$ 8,8 bilhões, em relação ao trimestre anterior. Na comparação ano a ano, o aumento foi de 54%, a US$ 27,6 milhões - uma quantia superior à prevista pelos analistas.

De acordo com o Facebook, em 31 de dezembro, o número de usuários havia subido 17%, a 1,86 bilhão.