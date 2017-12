Fabricante chinesa copia design do iPhone X

09:12 · 16.12.2017

Para contornar a ausência de um sistema de reconhecimento facial, os engenheiros optaram por instalar um sensor de digital na traseira do telefone ( Foto: divulgação )

Conhecida por fazer cópias de aparelhos de outras empresas, a Leagoo, uma pequena fabricante chinesa de smartphones, vazou fotos do seu mais novo aparelho, o S9. O problema com o dispositivo não é somente o nome, que é o mesmo do próximo celular da Samsung, mas o design que é exatamente igual ao do iPhone X.

Segundo a empresa, o S9 vai custar apenas um terço do preço do "original", aproximadamente US$ 300, ante os US$ 999 que a Apple pede pelo iPhone X. Com esse preço, o usuário não vai levar pra casa um dos melhores aparelhos do mercado. O modelo da Leagoo leva um processador MediaTek P40, um competidor para o Snapdragon 670 da Qualcomm, 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento. O display é um AMOLED de 5.85 polegadas e as câmeras, exatamente no mesmo estilo do iPhone X, são duas de 16MP.

A principal diferença, além do sistema operacional do aparelho, que é Android, é que a chinesa não "copiou" o sistema de câmeras frontais TrueDepth, o que impede o aparelho de ser desbloqueado com o rosto do usuário, como os donos do iPhone X fazem. Para contornar isso e manter a tela em toda a frente do smartphone, os engenheiros optaram por instalar um sensor de digital na traseira do telefone.