Ex-BBB Munik Nunes lança aplicativo de R$ 19,99 para conversar com os fãs

10:23 · 12.01.2017 / atualizado às 10:38

A ex-BBB Munik Nunes, vencedora da edição de 2016 do reality show, lançou um aplicativo que custa US$ 5,99 na Apple Store e R$ 19,99 no Google Play. O intuito do recurso é que a famosa interaja com os fãs através de um chat.

O app ainda promete conteúdo exclusivo que inclui fotos e vídeos, registros do dia a dia e dicas de beleza da beldade.

Ainda será possível, em breve, acompanhá-la 24h ao vivo, duas vezes por semana.

Munik anunciou a novidade nesta quarta-feira (11) em seu perfil do Instagram. Ela ainda disse que quem adquirir o aplicativo nesta primeira semana, irá concorrer a uma viagem com um acompanhante e ainda terá a ex-BBB como companhia.

Alguns seguidores da ex-BBB estão criticando o valor cobrado pela ferramenta digital. "Mais caro que o Spotify", escreveu um deles. "Munik é um amor, mas que exagero o preço desse aplicativo", disse outro.

No entanto, alguns fãs também defenderam a famosa. "Eu comprei o app e não me arrependo. Vinte reais é uma miséria e não me fará falta".