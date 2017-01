Evernote simplifica experiência do usuário em nova versão do app para iOS

06:54 · 18.01.2017 / atualizado às 10:44

A Evernote lança uma nova versão de seu aplicativo para iOS: o Evernote 8.0. Compatível com iPhone, iPad e iPod Touch, o app foi pensado para manter a organização simplificada, permitindo que o mínimo de tempo possível seja consumido com o armazenamento de ideias, e mais tempo seja dedicado para pensar e criar coisas novas.

Como resposta às solicitações dos usuários, o novo aplicativo foi pensado praticamente do zero e teve toda a aparência renovada. A home do app foi removida, simplificando o acesso à lista de notas – organizada pelas atualizadas mais recentemente –, facilitando a busca por conteúdo e permitindo encontrar as notas mais rapidamente. O acesso aos cadernos também foi modificado. Para entrar e sair dos cadernos para encontrar notas, é necessário clicar no selecionador de caderno acima de qualquer lista de notas.

Um novo botão de ação foi implementado na home do app para a criação de novas notas: basta clicar no sinal de mais verde para criar uma nova nota de texto. Para notas de áudio e capturar imagens, basta pressionar o mesmo botão longamente e deslizar o dedo. Além disso, as notas agora também podem ser coloridas. Na nova versão, é possível utilizar cores e tamanhos diferentes de fontes para criar títulos e subtítulos, destacar pontos chave ou facilitar o lembrete de informações.

Novidades para o Evernote Business

Para clientes do Evernote Business, há uma divisão clara entre as notas, cadernos, atalhos e pesquisas salvas pessoais e de negócios, para evitar que uma nota pessoal seja salva acidentalmente em um caderno profissional e vice-versa. A troca entre contas pessoais e de negócios também foi facilitada, sendo necessário agora apenas pressionar longamente ‘Conta’ na barra de aba para navegar entre as contas.