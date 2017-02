Europa acabará com tarifas de roaming a partir de 15 de junho

09:54 · 01.02.2017 / atualizado às 11:09

A Europa não irá mais cobrar taxa de roaming em seu território a partir de 15 de unho deste ano, de acordo com a Comissão Europeia. Dessa forma, os europeus poderão usar seus celulares em todo o território local, pagando apena o preço que já pagam às suas operadoras.

"Também garantimos que as operadoras poderão continuar a competir para oferecer o serviço mais atrativo para seu mercado doméstico", disse o presidente do comitê de Mercado Único Digital da Europa, Andrus Ansio.

Para entrar em efeito, o acordo ainda precisa ser votado pelo Conselho Europeu e pelo Parlamento Europeu. No entanto, segundo o VentureBeat, como tanto legisladores quanto políticos e operadoras concordaram com os termos do acordo, a votação deve ser apenas uma formalidade.

Vale destacar que, em 2016, o Reino Unido votou por sair da União Europeia. Ainda assim, o acordo continuará a valer por lá até que o desligamento se complete, o que está previsto para março de 2019.