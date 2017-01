Estudantes de Fortaleza são selecionados na 5º edição do Campus Mobile

10:57 · 23.01.2017

Ana Clara e Felipe criadores do projeto Pet Friendly ( Foto: Divulgação )

Grandes projetos foram selecionados para a 5ª edição do Campus Mobile, programa que tem o objetivo de identificar, estimular e contribuir para a formação de jovens talentos universitários para atuação em desenvolvimento de conteúdos e novos serviços de telefonia móvel, além de contribuir para o desenvolvimento social do Brasil.

O programa do Instituto NET Claro Embratel avaliou projetos de grande destaque em todo o País nas categorias Educação, Facilidades e Jogos: 52 foram escolhidos, dentre os 597 inscritos.

Em Fortaleza, na categoria Facilidades, o projeto selecionado foi o Pet Friendly, dos estudantes, Ana Clara de Oliveira Ribeiro e Felipe de Oliveira Silva (Centro Universitário Christus). A iniciativa tem como objetivo ajudar proprietários de animais a encontrarem estabelecimentos que aceitem os seus "pets" como acompanhantes.

“A quantidade de inscrições do Campus Mobile representa o alcance, impacto e abrangência do projeto. Estamos muito felizes com esses números e também com todas as oportunidades que proporcionaremos aos jovens universitários participantes em diversas regiões do Brasil”, comemora Daniely Gomeiro, vice-presidente de projetos do Instituto NET Claro Embratel.

O Campus Mobile é dividido em cinco etapas. Atualmente, os alunos estão na fase do Desenvolvimento dos Projetos. Em seguida, entrarão na Finalização de Protótipos. Os vencedores de cada categoria, concluem o projeto com uma viagem de imersão para o Vale do Silício, em São Francisco (CA), nos Estados Unidos, com visita à Universidade de Stanford, em junho de 2017.