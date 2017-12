Estoques do iPhone X estabilizam na América do Norte, mas AirPods somem das prateleiras do mundo

14:11 · 18.12.2017

( Foto: divulgação )

Conforme Tim Cook prometeu ainda em novembro, quando afirmou que estava trabalhando para entregar o iPhone X "o mais rápido possível para os consumidores", a Apple parece ter conseguido estabilizar os estoques do aparelho, pelo menos na América do Norte. Diversas lojas da Maçã nos EUA e no Canadá estão com aparelhos de diversas cores e modelos disponíveis para compra imediata. Entretanto, os AirPods sumiram das prateleiras das lojas da Apple do mundo.

Com a alta procura pelos consumidores e o baixo estoque dos fones de ouvido sem fio da empresa, os pedidos feitos pela loja online da Maçã estão com previsão de entrega apenas para janeiro de 2018. O longo período se estende para países da Europa, Ásia e Oceania. No Brasil, onde os AirPods são vendidos por R$ 1.399, a previsão de entrega está para 1-2 semanas. Pedidos feitos nesta segunda-feira (18), por exemplo, devem chegar ao consumidor brasileiro entre 3 e 10 de janeiro.

Apesar de já terem mais de um ano de mercado, a empresa parece que ainda não conseguiu estabilizar o estoque dos seus fones sem fio. Anunciados em 7 de setembro de 2016, junto do iPhone 7, os AirPods chegaram ao mercado em 13 de dezembro daquele ano, mas desde então enfrentam dificuldades em sua produção devido ao baixo estoque das peças envolvidas no seu projeto.

Já o iPhone X parece ter entrado no nível de produção equivalente ao de pedidos. Além de diversas lojas estarem com estoques de diversos modelos do aparelho, compras feitas nesta segunda-feira nas lojas dos EUA e Canadá tem previsão de entrega de apenas um dia útil. Na Europa e Ásia, o período de entrega se mantém em uma semana.

Lançado no Brasil no último dia 8, o aparelho está a venda por R$ 6.999 em sua versão de entrada (64GB) e por R$ 7.799 com a capacidade de 256GB em até 12x sem juros ou à vista com 10% de desconto. As lojas da Apple do Morumbi, em São Paulo, e do VillageMall, no Rio de Janeiro, não dispõem do serviço de compra online para retirada em loja, como em outros países do mundo, mas as compras feitas pelo site da empresa estão com previsão de entrega de apenas 4 dias úteis.