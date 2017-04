Estão abertas as inscrições para curso gratuito sobre Internet das Coisas e programação

07:45 · 07.04.2017

Interessados em programação, eletrônica básica e desenvolvimento de aplicativos Android já podem se inscrever, gratuitamente, para o Code IoT, um curso online e aberto ao público que promete inserir os alunos no novo mundo da Internet das Coisas (IoT). Quem quiser participar deve acessar aqui e escolher uma das seis turmas. O início dos cursos está programado para acontecer entre 5 de junho e 27 de novembro deste ano.

Desenvolvida e realizada em parceria com o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), a nova plataforma de ensino a distância é parte do Tech Institute, programa da Samsung que oferece a oportunidade de formação técnica por meio da concessão de bolsas de estudos. A parceria com o LSI-TEC foi anunciada em 2016 e o Code IoT é o mais novo fruto dessa aliança.

"Criamos o Code IoT porque queremos aproximar a Internet das Coisas das pessoas", afirma Helvio Kanamaru, gerente sênior de Cidadania Corporativa da Samsung América Latina. De acordo com o executivo, a empresa tem um compromisso com a educação no Brasil. "A Samsung se dedica a melhorar as oportunidades à população por meio de suas inovações e parcerias", explica.

A proposta do Code IoT é que os alunos criem seus próprios objetos inteligentes para resolver problemas do mundo real. As principais técnicas e tecnologias voltadas ao desenvolvimento de aplicações em Internet das Coisas serão incluídas no curso, como a programação de jogos e animações, montagem de circuitos eletrônicos e criação de aplicativos para dispositivos móveis.

Confira abaixo a relação dos cursos disponíveis, de acordo com a data de início:

05/06 - Introdução à Internet das Coisas

03/07 - Aprendendo a programar

14/08 - Eletrônica: conceitos e componentes básicos

11/09 - Programação física

23/10 - Aplicativos para dispositivos móveis

27/11 - Objetos inteligentes conectados