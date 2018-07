Escola de Design realiza campeonato de Just Dance em Fortaleza

10:18 · 09.07.2018 / atualizado às 10:27

A escola de Design e Tecnologia Pixels realiza nos dias 13 e 14 de julho o seu I Campeonato de Just Dance. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 11 de julho. As vagas são limitadas.

O campeonato será realizado em duas fases: a primeira fase na Unidade Fátima, no dia 13, e a segunda na Unidade Parquelândia, no dia 14 de julho.

Para participar, os interessados devem se dirigir até o dia 11 de julho à unidade da escola na Parquelândia, localizada na rua Érico Mota, 142. Após efetuar a inscrição, é necessário ainda confirmar presença no evento no Facebook.

Os ganhadores serão premiados em dinheiro e com kits exclusivos da Pixels.

Premiações:

1º lugar: receberá a quantia de R$ 200,00 e um Kit Pixels;

2º lugar: receberá a quantia de R$ 100,00 e um Kit Pixels;

3º lugar: receberá um Kit Pixels.

Mais informações: (85) 3104-1414/ (85) 3047-1313