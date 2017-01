Equipes brasileiras representarão o Brasil no Six Invitational

15:16 · 26.01.2017 / atualizado às 15:25

Equipes brasileiras recebendo o troféu de campeões da Elite Six Lationoamericana 2016 ( Foto: Divulgação )

O Brasil poderá se destacar no cenário de Rainbow Six Siege, jogo de batalha da Ubisoft Montreal, outra vez. Isso porque, as equipes brasileiras "Santos Dexterity" e "Dex United", campeãs da Elite Six Lationoamericana 2016 para PC e Xbox One, disputarão o Six Invitional, torneio mundial do game. O evento acontece nos dias 3 a 5 de fevereiro em Montreal, no Canadá. Os campeões da disputa levarão para casa um prêmio de US$ 200 mil.

Doze equipes, das quais seis são de Xbox One e seis de PC, vão disputar durante três dias o título de campeão mundial. Na plataforma Xbox One, os brasileiros da "Dex United" enfrentarão "Team Elevate-EUA" (Convidado América do Norte), "Team Vitality-FRA" (Convidado Europa), "Lethal Gaming-EUA" (representante América do Norte), "Lucky7-FRA" (representante Europa) e "MindFreak-AUS" (vencedora da ANZ Cup).

Já entre os jogadores de PC, os desafiantes da "Santos Dexterity" serão "Continuum-EUA" (convidada América do Norte), "GiFu-FIN" (Convidada Europa), "eRa Eternity-USA" (representante América do Norte), "EURONICS Gaming-SUE" (representante Europa) e "Envy-SIN" (representante Ásia).

Torneio

Os fãs do "Six Invitational" poderão acompanhar todas as disputas de "Tom Clancy’s Rainbow Six Siege" pelos canais da Ubisoft no Twitch e no YouTube.

Horários dos jogos

03/02, 13h (Horário de Brasília) – Quartas-de-final PC e Xbox One

04/02, 13h (Horário de Brasília) – Semifinais de PC e Xbox One

05/02, 13h (Horário de Brasília) – Demonstração ao vivo de Velvet Shell e finais de PC e Xbox One.