Episódios de The Walking Dead serão exibidos com mais 30% de velocidade

17:28 · 02.02.2017 / atualizado às 17:39

No próximo dia 11, a Fox reapresentará os antigos episódios de The Walking Dead para promover a nova temporada da série. A novidade deste ano é que o som e os vídeos das duas últimas temporadas serão acelerados em 30%. A razão é que os executivos do canal querem diminuir o tempo de transmissão, que era de 35 horas para apenas um dia (24hrs). De acordo com os responsáveis, mesmo com a velocidade aumentada não haverá nenhum corte ou distorção de informação.

A ideia dos executivos da série foi tomada depois de um estudo realizado pela Microsoft. A empresa americana constatou que os telespectadores não perdem nenhuma informação quando os vídeos estão em fast forward, efeito que consiste na aceleração.

Cristiano Lima, diretor de programação da Fox Networks Group Brasil, informou que já assistiu aos primeiros episódios de The Walking Dead em fast forward e confessou que não notou diferença. "O telespectador que não está avisado pode nem perceber, exceto em um trecho ou outro com música ou ação mais rápida. Não se perde a emoção".

Os episódios serão transmitidos no dia 11, às 23:30 (horário de Brasília). Na madrugada do dia 13 será exibido um episódio inédito.