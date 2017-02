Empresas apostam em solução para cidades inteligentes

11:12 · 03.02.2017

A Oi firmou parceria com a VM9 Smart City Solutions, empresa de Tecnologia da Informação e engenharia aplicada para cidades inteligentes, para disponibilizar uma nova solução de Smart Cities para os setores público e privado. Através de uma plataforma focada na transformação digital das cidades, a Oi pretende oferecer um ambiente integrado, sob medida, para atender à crescente necessidade do uso de informações para tomada de decisão e melhores resultados no planejamento e mobilidade urbana das cidades. A solução será lançada pela companhia ainda no primeiro trimestre de 2017.

A Oi vem apostando no setor de Internet das Coisas (IoT) e foi a primeira operadora do mercado nacional a lançar comercialmente o Oi Smart, sua plataforma de serviços de automação que se baseia no conceito de IoT. O Oi Smart tem foco em ambientes inteligentes e é direcionado para clientes do varejo e pmes. Em outra frente, a companhia começou a operar o seu laboratório de IoT no Rio de Janeiro, em parceria com a Nokia, para o desenvolvimento de novas soluções.