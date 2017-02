Empresa oferece internet grátis em aeroportos brasileiros

12:38 · 01.02.2017

O Magazine Luiza vai repetir a ação de disponibilizar wi-fi gratuito em aeroportos brasileiros, a partir do dia 31 de janeiro. Depois de conectar mais de 100 mil pessoas em terminais aéreos pelo País, na primeira edição da ação, a varejista volta a oferecer o serviço de conexão para quem estiver esperando por seu voo nos aeroportos de Congonhas (em São Paulo), Pinto Martins (Fortaleza), Santos Dumont (Rio de Janeiro), Recife, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre.

A rede de varejo vai oferecer 10% de desconto em compras no app, para quem utilizar o wifi para baixar o aplicativo enquanto espera seu voo. “A primeira edição da ação foi muito bem recebida pelos usuários, que acabaram virando fãs da marca”, afirma Ilca Sierra, diretora de marketing do Magazine Luiza. “Nessa segunda edição, esperamos atender ainda mais pessoas, que ainda vão encontrar produtos com preços exclusivos”.

A área digital é cada vez mais importante para a empresa. O e-commerce do Magazine Luiza hoje responde por 25% das vendas da empresa e seu aplicativo móvel, lançado em setembro de 2015, já conta com 4,2 milhões de downloads.