Empresa multinacional que atua no Brasil aposta em Cloud para ter sucesso financeiro

07:03 · 30.01.2017 / atualizado às 07:04

A Internet das Coisas já é uma realidade, mas ainda tem muito por evoluir

A SAP Brasil anuncia os resultados financeiros do quarto trimestre e o consolidado do ano fiscal de 2016. Em linha com a estratégia global, Cloud continua tendo destaque na subsidiária. Tanto no último trimestre, quanto no ano fiscal de 2016, encerrados no dia 31 de dezembro de 2016, a receita total de vendas de Cloud (Cloud Bookings) cresceram três dígitos. A receita de Serviços também foi destaque no ano, atingindo uma alta de dois dígitos.

No quarto trimestre, em se tratando do portfólio de Cloud, os destaques foram as vendas de soluções CEC (Engajamento de Clientes e Comércio), que incluem o SAP CRM, SAP hybris, entre outras aplicações em nuvem, e da SAP HANA Enterprise Cloud (HEC), que é uma plataforma que permite a transição do ambiente on premise de aplicações das empresas para um outro mais efetivo, em nuvem e já com a solução de processamento de dados em tempo real.

“Os excelentes resultados que tivemos são produto não só da qualidade das soluções, mas da parceria de negócios que a SAP procura estabelecer com seus clientes”, destaca Cristina Palmaka, presidente da empresa. “As empresas estão buscando eficiência em seus processos para se manterem competitivas e, do nosso lado, nossa missão é ajudá-las a iniciar ou a se manterem no caminho da transformação digital”. A executiva também ressalta que parte desse bom desempenho se deve ao resultado da estratégia de estímulo às vendas para novos clientes e não crescer apenas na base.

No quarto trimestre, a SAP Brasil conquistou importantes contratos, como Itaú, Aché Laboratórios, Burguer King, Honda e C-Vale. O Aché, laboratório farmacêutico 100% brasileiro, escolheu as soluções SAP Ariba e HANA Cloud Platform para melhorar a eficiência de custos através da adoção de uma plataforma integrada de compras que permite a automação e a adoção de melhores práticas.Já o Itaú, um dos vinte maiores bancos do mundo em valor de mercado, também adquiriu a solução SAP Ariba para gestão compras e de fornecedores.

Com relação às soluções on premise (modalidade de venda por licença de software), o destaque fica por conta das vendas da plataforma de processamento de dados em tempo real SAP HANA, que registrou um aumento de dois dígitos no ano passado.

Analisando os setores de mercado em que a SAP teve melhor desempenho de vendas on premise em 2016, vale destacar os de Serviços Financeiros e Mineração, nos quais a companhia obteve aumento da receita de vendas na ordem de três dígitos. Já na modalidade de Cloud, os segmentos que tiveram mais relevância foram Produtos de Consumo e Serviços Financeiros, ambos com alta de três dígitos.

A atuação da SAP Brasil no segmento de pequenas e médias empresas também continua a apresentar resultados expressivos. O software de gestão SAP BusinessOne, específico para este segmento, atingiu um crescimento de dois dígitos no ano ante os resultados aferidos em 2015.

Nuvem também se destaca na América Latina e no mundo

Na região, a SAP segue registrando recordes de desempenho: pelo segundo ano consecutivo, duplicou seu negócio em nuvem na segunda metade de 2016, ante o mesmo período do ano anterior. Ese resultado foi puxado pelos resultados no Brasil e México.

A industria de Serviços Financeiros foi um dos destaques. A SAP reportou forte crescimento, de dois dígitos.

Com relação ao portfólio de soluções, vale destacar a suíte SAP SuccessFactors - para gestão do capital humano -, que teve um aumento de dois dígitos. A Honda South America escolheu SAP SuccessFactors no Brasil para integrar, padronizar e consolidar os seus processos de gestão de talentos e, assim, melhorar a sua visibilidade no desempenho e acompanhamento da carreira deseus funcionários.

Globalmente, em 2016, a SAP apresentou crescimento de 7% na receita com vendas de software e aplicações em nuvem, enquanto as novas vendas de assinatura de aplicações em nuvem aumentaram 40% no 4º trimestre e 31% em 2016.