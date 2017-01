Empresa lançará versão de Game Boy melhorado

09:57 · 06.01.2017 / atualizado às 10:01

Uma empresa chamada Retro-bit anunciou que colocará à venda, em agosto deste ano, um produto chamado "Super Retro Boy". A novidade é basicamente um Game Boy melhorado.

O console portátil tem o mesmo formato do desenvolvido pela Nintendo, exceto pelos gatilhos do Game Boy Advance, que foram substituído por um par de botões extras abaixo do conjunto A e B.

Os usuários poderão jogar todos os títulos de Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance no "Super Retro Boy", que ainda tem uma bateria de 2.500 mAh e garante 10 horas de uso e tela HD resistente a risco.

O preço é de US$ 80, ou R$ R$ 256, de acordo com o site Gizmodo, mas ainda não se sabe se ele será vendido fora do território americano.