Empresa apresenta quatro novos modelos de headsets para gamers

14:10 · 06.02.2017 / atualizado às 14:17

Modelo PH-G710 Headset Gaming VULTURE ( Foto: Divulgação )

A C3 Tech traz para o mercado brasileiro quatro novos modelos de headsets para os gamers. A promessa é de novos fones com recursos de áudio de alto desempenho para proporcionar experiências mais imersivas. Os headsets auxiliam os gamers a jogarem por muito mais tempo.

O modelo PH-G710 Headset Gaming VULTURE tem microfone flexível e PH-G701 Headset Gaming HERON tem microfone fixo. Ambos contam com o sistema de áudio 7.1 Surround com sistema vibração que adiciona mais realidade e profundidade aos sons graves. Além disso, os headsets possuem conexão USB e software com equalizador e efeitos sonoros.

Já os modelos PH-G110 Headset Gaming BLACKBIRD e PH-G100 Headset Gaming CROW se destacam quando o assunto é bom funcionamento. Os dois modelos possuem graves e efeitos surpreendentes além de espumas macias e conexões 3.5mm P2 estéreo.

Onde encontrar e preço sugerido:

Os preços sugeridos são: PH-G710 Headset Gaming VULTURE – R$224,90; PH-G701 Headset Gaming HERON – R$204,90; PH-G110 Headset Gaming BLACKBIRD – R$ 104,90 e o PH-G100 Headset Gaming CROW – R$94,90.