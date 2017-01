Empresa apresenta nova linha de computadores já com 7ª geração de processadores Intel Core

07:44 · 20.01.2017

Computadores All-in-One da Série Inspiron 3000 Notebook Inspiron 15 5000

A Dell anuncia a renovação do portfólio de notebooks e computadores All-in-One da família Inspiron, que agora inclui a 7ª geração de processadores Intel Core. Os lançamentos voltados aos usuários domésticos incluem novidades como autonomia da bateria de até 10 horas e novas opções de cores no notebook Inspiron 15 5000. Além disso, o anúncio inclui avanços em desempenho nos computadores All-in-One Inspiron 3000.

“Os novos notebooks e computadores All-in-One Inspiron com a 7ª geração de processadores Intel Core oferecem um desempenho que permite aos usuários consumir e criar conteúdo multimídia da forma mais eficiente possível”, afirma Raquel Martins Braga, Gerente de Marketing de Produto para Consumidor Final da Dell Brasil. “Esses lançamentos reforçam nosso compromisso de oferecer aos usuários brasileiros computadores que garantam a melhor experiência possível, associando design, desempenho e autonomia de bateria”, complementa.

Os notebooks Inspiron 15 5000 têm tela de 15,6 polegadas e incluem opções com acabamento externo nas cores vermelho, cinza matte e branco. O lançamento tem como destaque uma grande oferta de configurações, que incluem recursos para pessoas que buscam equipamentos para diversão e reprodução de filmes e séries. Para usuários mais exigentes, há configurações equipadas com recursos avançados, como placa de vídeo AMD R7 M445 de 4GB, que permite a execução de jogos com alto desempenho gráfico e aplicações com processamento 3D.

O novo portfólio de computadores All-in-One da Série Inspiron 3000 inclui modelos de 19,5 polegadas (Inspiron 20 3000) e 23.8 polegadas (Inspiron 24 3000). Na versão 23,8”, o equipamento da Dell tem acabamento externo na cor branca e configurações com os processadores de 7ª geração Intel Core i3 e i5. Para garantir uma rica experiência multimídia, o computador tem tela com resolução Full HD, opção com display sensível ao toque e alto-falantes estéreo com processamento digital Waves Maxx Áudio.

No modelo de 19,5”, o equipamento, com acabamento externo na cor preta, oferece configuração com processador de 7ª geração Intel Core i3, medidas compactas e fácil instalação. O computador entrega ainda um bom desempenho em multitarefas, a partir de 4GB de memória. Assim como no modelo com a tela maior, esse lançamento também conta com 1TB de espaço para o armazenamento de dados, o suficiente para milhões de fotos e documentos, além de milhares de horas de vídeo em alta resolução.

Preço e disponibilidade:

Os notebooks Inspiron 15 5000 com processadores da 7ª geração Intel Core i5 e i7 já estão disponíveis no site da Dell no Brasil com preço inicial de R$ 2.848.

Os computadores All-in-One Inspiron 20 e 24 3000 com a 7ª geração de processadores Intel Core também já podem ser adquiridos no site da Dell com preço inicial de R$ 2.533 para o modelo de 19,5” e R$ 3.163 para o equipamento com 23,8”.