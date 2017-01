Electronic Arts anuncia nova extensão do The Sims 4

16:16 · 24.01.2017

Os produtores da Electronic Arts, lançaram nesta terça-feira (24), a nova extensão do The Sims 4. A nova versão terá a vida de vampiros como tema principal. O pacote já está disponível no Origin, plataforma responsável pela distribuição do game no Brasil, pelo preço de R$ 39,90.

Jogo

O "The Sims 4 Vampiros", permitirá que os personagens dos jogadores nunca envelheçam, tornando-os imortais. Além do mais, os utilizadores podem desbloquear poderes no decorrer do game.

Forgotten Hollow

Assim como em outras extensões, a cidade principal do jogo será Forgotten Hollow. Os vampiros podem construir residências na área e também visitar mansões abandonadas para coletar ingredientes para fazer receitas.