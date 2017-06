EA anuncia uma nova maneira de entregar conteúdos pós-lançamento para Star Wars Battlefront II

08:55 · 12.06.2017 / atualizado às 08:57

A EA PLAY (Electronic Arts) em colaboração com a Lucasfilm anunciou que novos conteúdos de Star War Battlefron II serão lançados através de temporadas temáticas que permitirão que os jogadores continuem a jornada dos heróis do jogo em um mundo que estará crescendo constantemente. Todos os jogadores terão acesso a esses pequenos conteúdos gratuitos que incluem uma mistura de novos locais, personagens, veículos, modos, armas, star cards e muito mais. Os jogadores também poderão participar de eventos e desafios ao vivo dentro do jogo que virão com suas próprias recompensas especiais. A primeira temporada gratuita chegará em dezembro após o lançamento do jogo e será inspirada no próximo filme, "Star Wars: Os Últimos Jedi". Através da parceria com a Lucasfilm, esta temporada incluirá Finn e o Capitã Phasma como novos personagens jogáveis, um novo planeta conhecido como Crait, um novo mapa espacial acima de D'Qar, novos eventos, recompensas e muito mais.

"Com o Star Wars Battlefront II, nós realmente levamos o feedback de nossos jogadores a sério e você vê isso já no jogo base, que tem muito mais conteúdo do que o primeiro jogo - uma nova campanha single player autêntica, multiplayer épico, batalhas espaciais e PvE solo ou cooperativo no console - um grande jogo em todas as épocas da saga Star Wars", disse Matt Webster, produtor executivo do Star Wars Battlefront II. "Mas o mais importante é como apoiamos o jogo após o lançamento. Nosso serviço é construído em torno da filosofia de manter nossos fãs jogando juntos, com temporadas que adicionarão conteúdos significativos e eventos dentro jogo em uma base regular ".

Os fãs terão a oportunidade de jogar, em primeira mão, o multiplayer de Star Wars Battlefront II no EA PLAY 2017. Na ocasião, eles poderão experimentar a demo Ataque à Theed, que apresenta o modo de multiplayer atualizado, Ataque Galactic, no mapa de Naboo: Theed, ambientado na era da primeira trilogia. Os jogadores receberão uma amostra do novo sistema de classe, veículos terrestres e aéreos, como o AAT-1 e o caça estelar Naboo N-1, um foco maior ao jogar em equipe e heróis de todas as eras, incluindo Boba Fett, Darth Maul, Rey e Han Solo. O EA PLAY 2017 está acontecendo no Hollywood Palladium em Hollywood, Califórnia.

O Star Wars Battlefront II está sendo desenvolvido por três estúdios - Motive Studios, DICE e Criterion Games - cada um com uma bela bagagem de criação de jogos premiados, para trazer o mais robusto jogo Star Wars até o momento. O Star Wars Battlefront II permitirá que os jogadores experimentem a história oculta de Iden Versio, uma soldado imperial da elite das forças especiais, em uma campanha single player totalmente nova. O jogo também permitirá que os jogadores experimentem épicas batalhas multiplayer, onde podem pilotar TIE da primeira ordem e entrar em lutas intensas no espaço, além de jogar como troopers terrestres ou heróis icônicos e vilões, como Yoda e Kylo Ren, em todas as três eras de Star Wars.

Nesta primavera, os jogadores poderão entrar em uma galáxia muito muito distante com o beta multiplayer do Star Wars Battlefront II que estará disponível para PlayStation 4, Xbox One e Origin para PC. Todos os fãs que adquirirem a pré-venda de qualquer edição do jogo terão acesso antecipado ao beta.

Star Wars Battlefront II estará disponível mundialmente no dia 17 de novembro de 2017 para PlayStation®4, Xbox One ™ e em Origin para PC. Para os jogadores que quiserem entrar no jogo antes do que todo mundo, podem comprar a edição Star Wars Battlefront II: Trooper de Elite Deluxe e jogar a partir de 14 de novembro, ou através do Play First Trials no EA Access ‡ a partir de 9 de novembro.