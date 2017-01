Duolingo lança pesquisa sobre tendências de aprendizado do brasileiro

08:29 · 17.01.2017 / atualizado às 08:33

Ano novo, vida nova! Uma pesquisa feita pelo Duolingo, que analisou o comportamento de mais de 6500 pessoas no Brasil, México e Estados Unidos, mostra que 40% dos entrevistados dizem que “aprender uma nova língua” é uma das resoluções de Ano Novo de 2017. Entre os americanos, somente 11% disseram que essa é uma meta para o ano.

O estudo mostra também que 8 em cada 10 brasileiros acreditam que é "muito mais importante" aprender uma língua agora do que há um ano (79%). Além disso, a principal razão para que os brasileiros queiram aprender um novo idioma é "facilitar as viagens internacionais" (30,3%), seguido de "melhorar as habilidades linguísticas para o trabalho e / ou a escola". As mulheres estão mais interessadas em aprender francês e italiano, enquanto os homens preferem o alemão.

O Duolingo lançou recentemente o Duolingo Clubs, uma nova função do aplicativo que permite que amigos e familiares criem seus próprios grupos e, assim, estudem de forma gamificada e colaborativa. Duolingo Clubs possibilita que cada membro do grupo veja a atividade e a pontuação diária dos outros participantes. Desta forma, fica mais fácil sentir-se motivado pelo progresso dos colegas e trabalhar duro para cumprir a meta de 2017.

Os Clubes estão disponíveis nas versões mais recentes dos aplicativos Duolingo para iOS e Duolingo para Android.