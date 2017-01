Duelo de hackers acontece neste domingo (15)

17:28 · 12.01.2017

No próximo domingo (15), hackers de todo mundo poderão disputar a primeira versão do Shellter Hacking Express, um game 100% brasileiro direcionado para especialistas em segurança da informação de qualquer nível. O jogo será realizado na plataforma, às 15 hrs no horário de Brasília e terá uma duração média de 4 horas.

"Ele não é um game convencional, mas tem características de jogo, cujo objetivo maior é capturar bandeiras e para isso é necessário pôr em prática o conhecimento de segurança da informação", diz o Analista de Segurança, Saulo Hachem, um dos responsáveis pelo evento.

Os desenvolvedores da primeira versão do Shellter Hacking Express, esperam cerca de 300 participantes. Os melhores ranqueados no game aumentarão a visibilidade dos seus nomes no mercado de trabalho e ainda poderão ser contratados por empresas específicas.