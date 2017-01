Duas ferramentas gratuitas para profissionais de TI foram lançadas pela Microsoft

17:00 · 10.01.2017

Os profissionais já podem se cadastrar para obter os programas ( Foto: Reprodução )

Pensando em colaborar com o trabalho dos profissionais de tecnologia da informação, a Microsoft lançou nesta semana dois programas gratuitos, Microsoft IT Pro Cloud Essentials e Microsoft IT Pro Career Center, as plataformas apresentam ferramentas no segmento de computação na Nuvem.

O primeiro programa oferece uma conta de um ano, onde apresenta créditos do Azure (plataforma da Microsoft voltada para empresas), avaliações do Office 365 e da Enterprise Mobility. Na assinatura do IT Pro Cloud Essentials, os profissionais ainda ganham três meses da Pluralsight, suporte em fóruns da TechNet e vouchers para provas de certificação.

No segundo, Microsoft IT Pro Career Center, os profissionais de T.I ganham uma opção online que os ajudam nas etapas de suas carreiras. No programa, também é possível buscar opiniões de especialistas renomados da profissão.