Documentação evidencia que o Snapchat continua perdendo dinheiro desde o seu surgimento

15:27 · 03.02.2017 / atualizado às 15:54

O Snapchat, fundado em 2011 por Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown, passa por maus bocados. Apresentando saldos negativos, os desenvolvedores do aplicativo solicitaram um pedido de abertura de capital pretendendo arrecadar US$ 3 bilhões. Mesmo ganhando cerca de US$ 400 milhões anuais e com 158 milhões de usuários espalhados pelo mundo, a plataforma ainda continua pagando mais do que recebe.

Nos últimos dois anos, as receitas do Snapchat deram um salto surpreendente, indo de US$ 58,6 milhões em 2015 para US$ 404 milhões em 2016. Mesmo em "alta", os desenvolvedores do aplicativo não fecham os anos com o saldo positivo, pois tiveram que pagar US$ 373 milhões e US$ 514 milhões, respectivamente.

Mesmo com as despesas "comuns", o aplicativo teve que arcar com dívidas que não estavam programadas como a com Reggie Brown. O terceiro fundador alegou que criou toda a identidade visual do Snap e que Evan Spiegel tentou expulsá-lo da companhia. No final, recebeu cerca de US$ 158 milhões em idenização.

Curiosidade

Os IPOS de tecnologia ou a oferta pública inicial do Snapchat continua sendo uma das maiores entre as plataformas digitais, mas está anos luz das suas concorrentes de maior porte como Facebook e Alibaba. A abertura de capital pretendido pelos desenvolvedores é a mesma quantia que Mark Zuckerberg disponibilizou para comprar a empresa. Valor que foi renegado.